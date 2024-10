Inter-Juventus, chi sono gli infortunati?

Acerbi (Inter) elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra

Calhanoglu (Inter) elongazione agli adduttori

Carlos Augusto (Inter) risentimento al flessore della coscia destra

Milik (Juventus) ancora problema al ginocchio

Bremer (Juventus) lesione del legamento crociato

Koopmeiners (Juventus) frattura della costola

Nico Gonzalez (Juventus) lesione muscolare

Douglas Luiz (Juventus) problema muscolare, no lesioni, rimediato nel riscaldamento contro lo Stoccarda



Inter-Juventus, a chi peseranno maggiormente le assenze?

. Saranno in totale nove, tra le due formazioni, di cui cinque titolari nelle rispettive formazioni. Non di certo una bella notizia per i due tecnici Simone Inzaghi e Thiago Motta che avranno dovuto studiare il miglior modo per fronteggiare a queste assenze.Senza dubbio alla Juventus, sia a livello numerico che a livello di peso specifico. Assenti Nico e Milik in avanti la situazione è quasi di emergenza per Thiago Motta, con Vlahovic chiamato agli straordinari non avendo un sostituto. Non solo, anche nelle ultime gare l'assenza di Koopmeiners che non sembrava aver fornito prestazioni indimenticabili, si è sentita molto nella gestione del gioco e della palla. Quindi non sarà semplice per la Juventus che affronterà un avversario molto complicato, dovendo anche far fronte alle assenze pesanti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui