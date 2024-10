La situazione di Pinsoglio



Inter-Juventus, i convocati di Thiago Motta

Tutto è pronto per il big match della 9ª giornata di Serie A: lasarà ospitein una sfida ad alta intensità, in programma a San Siro domenica 27 ottobre alle ore 18:00.Di seguito la lista dei convocati daper la trasferta di Milano.All'interno dell'elenco non è presente Carlo Pinsoglio, ma la motivazione non è legata a un'assenza. Pinsoglio, infatti, non figura tra i convocati ma raggiungerà la squadra domani perché è diventato papà nel pomeriggio.1 Perin4 Gatti5 Locatelli6 Danilo7 Conceicao9 Vlahovic10 Yildiz15 Kalulu16 McKennie17 Adzic19 Thuram21 Fagioli22 Weah27 Cambiaso29 Di Gregorio32 Cabal37 Savona40 Rouhi51 Mbangula