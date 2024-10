Fiocco azzurro in casa! Carlo Pinsoglio, portiere della, e la sua compagna Hind hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Isac. Il lieto annuncio ha subito fatto il giro dei social, con molti messaggi di affetto e auguri da tifosi, amici e colleghi. La Juventus ha celebrato il nuovo arrivo con un post ufficiale, esprimendo vicinanza e gioia per il proprio giocatore in un momento così speciale. Con l’arrivo del piccolo Isac, la famiglia Pinsoglio si arricchisce di un nuovo membro, e Carlo può ora festeggiare questo grande traguardo anche fuori dal campo.