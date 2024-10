Inter-Juventus, giocherà Danilo?

La Juventus è già arrivata in hotel a Milano nel tardo pomeriggio di ieri, partenza dalla Continassa attorno alle ore 18 per la squadra allenata daMotta, in pullman. Il tecnico italo brasiliano sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione per la sfida decisamente importante di questa sera a San Siro, che ha sempre un sapore speciale. Dopo la serata da incubo dello Stadium contro lo Stoccarda, giocherà ancora Danilo?La risposta sembra essere sì, in panchina ancora una volta Federico Gatti e fiducia confermata al difensore brasiliano che ha l'occasione di riscattarsi.