Le scelte di Thiago Motta per Inter-Juventus

E allora si riparte. E si riparte dalle certezze accumulate finora, dallache deve staccarsi da quanto prodotto con lo Stoccarda e realizzare di essere una cosa diversa. Praticamente nuova. I bianconeri non si snatureranno in funzione dell'avversario, e manterranno così una struttura molto simile alle altre partite.Così, in attesa di sciogliere gli ultimi dubbi, la sensazione è che dietro la Juve abbia comunque deciso. Tra Perin e Di Gregorio, ecco che quest'ultimo potrebbe prendere nuovamente il suo posto; in difesa resiste il ballottaggio tra, con Kalulu certo del posto. Gli esterni? Eh, bel nodo da sciogliere.tornerà titolare, mentre Cabal-Savona è una sfida tutta da capire.In mezzo Fagioli più Locatelli, con Thuram in vantaggio su McKennie. A uno dei tre - verosimilmente Fagioli - sarà affidato il compito di supportare da più vicino Dusan Vlahovic.Thiago ha ancora una notte per cambiare idea, eventualmente. Ma non cambierà la Juventus.



