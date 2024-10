Fagioli trequartista: l'idea di Thiago Motta

Ecco allora che in casa Juventus i dubbi maggiori riguardano la trequarti, chi giocherà dietro Vlahovic? Ecco le ultime idee del tecnico tra centrocampo e trequartista.In mezzo al campo spazio a due tra Manuel Locatelli, Weston McKennie e Khephren Thuram: il francese è pronto a sfidare il fratello interista Marcus. L'ultima idea per il big match di domani in casa dell’Inter, riferisce la Gazzetta dello Sport, è quella di avanzarecome già sperimentato in Champions. L’azzurro a supporto di Dusan Vlahovic