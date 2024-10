Inter-Juventus, come ci arriva la squadra di Inzaghi

Difesa ritrovata

Il grande dubbio Calhanoglu

Chi ha riposato in Champions

La Champions League è ormai alle spalle ed è tempo di avvicinarsi concretamente al derby d'Italia numero 252 della storia; un appuntamento sempre sentito a prescindere da classifiche, momenti, situazioni. Inizia l'attesa per il match in programma domenica alle ore 18 a San Siro.Un goal può cambiare l'umore e le sensazioni: è così per l'Inter cNon basta questo per capire come stanno davvero i nerazzurri ma sicuramente dimostra come almeno a livello di risultati, i campioni d'Italia arrivano alla sfida con la Juventus nel migliore dei modi. Nelle prime posizioni in Champions League con 7 punti in tre giornate e seconda in Serie. In entrambi i casi, un punto avanti proprio ai bianconeri.Inzaghi, oltre alla continuità di risultati ha ritrovato anche solidità difensiva - almeno a livello di numeri - visto cheContro gli svizzeri c'è voluto anche un po' di fortuna però per tenere la porta inviolata e per questo è ancora presto per l'Inter per poter dire definitivamente di essere tornata la squadra impenetrabile della passata stagione.Se da una parte c'è una crescita nella tenuta difensiva, in attacco i nerazzurri hanno faticato di più negli ultimi 180 minuti. Soprattutto per una questione di gioco e fluidità. Ma come mai? La risposta appare piuttosto semplice ma veritiera, ovveroE il grande punto interrogativo in vista della sfida di domenica è proprio questo in casa Inter. Calhanoglu riuscirà a recuperare? Difficile che ce la faccia anche se il tecnico ha lasciato qualche possibilità. E senza Calhanoglu, su chi puntare al suo posto? Asllani è il sostituto naturale e dovrebbe rientare dall'infortunio. C'è Barella che lo ha fatto in queste due partite. Sullo sfondo anche l'opzione Zielinski.quest'ultimo uscito infortunato dalla serata di Champions.Inzaghi con lo Young Boys ha lasciato a riposo tanti dei giocatori più importanti, proprio pensando alla Juventus.Insomma, Inter-Juventus è già iniziata con le prime mosse strategiche.