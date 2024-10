Cambiaso Juve, la prestazione è clamorosa

Cambiaso Juve, i numeri

Passaggi ¾ riusciti

Cambiaso: 18

Conceicao: 13

Locatelli: 11

Pavard: 9

Barella: 8

Occasioni da goal

Cambiaso: 3

Dimarco: 3

Thuram: 3

Conceicao: 2

Lautaro: 2

Palle giocate

Cambiaso: 82

De Vrij: 70

Cabal: 68

Locatelli: 68

Danilo: 66

Passaggi riusciti

Cambiaso: 61

De Vrij: 57

Pavard: 55

Locatelli: 51

Cabal: 50

Passaggi chiave

Cambiaso: 3

Dimarco: 3

Lautaro: 2

Thuram: 2

Barella: 1

È soprattutto Kenana far battere le dita sulle tastiere e scorrere l’inchiostro sulle pagine di giornale. Poi c’èe le sue sgasate, le parate di Vlahovic che sfata il tabù San Siro oe le sue scelte a sorpresa dalla panchina. Insomma, le luci di San Siro illuminano i protagonisti di Inter- ma ne dimenticano uno: AndreaNon ne parla quasi nessuno, se non Simone Inzaghi. A fine partita, l’allenatore dell’Inter riconosce a Cambiaso il ruolo fondamentale nell’azione del 4-3. Questione di un secondo, l’esterno si inventa un filtrante di prima che spacca in due la difesa nerazzurra e porta alla prima rete di Yildiz. Questione di un secondo che, però, cambia totalmente il volto al match.Ma la partita di Cambiaso non sta in un flash, in un’istantanea. Lo dimostrano i numeri: è primo nel match per palle giocate, passaggi riusciti, passaggi chiave, passaggi nella ¾ riusciti e occasioni da goal. Una partita da migliroe in campo, sottovalutata da molti.