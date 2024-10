Calhanoglu recupera per Inter-Juventus?

Si avvicina sempre di più il derby d'Italia traE in casa nerazzurra il grande dubbio è la presenza o meno diIl centrocampista turco è uno dei pochi insostituibili per Simone Inzaghi che però rischia di dover fare a meno di lui.Il turco, come riferisce calciomercato.com, sta provando a stringere i denti ma la sensazione è che alla fine non riuscirà a recuperare in tempo per domenica sera. Anzi, l’elongazione alL’adduttore della coscia sinistra potrebbe costringerlo ai box anche per la sfida contro l’Empoli, riproponendolo tra i calciatori disponibili per il turno infrasettimanale. Sensazioni negative quindi per Calhanoglu in ottica Juve.