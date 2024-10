Inter Juve, come può cambiare la squadra

La sfida tra Inter e Juventus passa in modo inevitabile anche dagli infortuni dei bianconeri, ma non solo. Da una parte i nerazzurri sono in pensiero per le condizioni di Calhanoglu , che potrebbe non recuperare per il derby d'Italia. Anche in casa Juve, però, gli infortuni continuano a incidere e Thiago Motta dovrà di nuovo cambiare le carte in tavola.non recupereranno per il big match, e neancheprenderà parte dopo il fastidio sentito nel riscaldamento prima della partita contro lo Stoccarda.Come riferisce Tuttosport,potrebbe spostarsi come trequartista al centro, alle spalle di Vlahovic. Accanto al turco a destra ci sarà quasi sicuramente, mentre a sinistra potrebbe giocare nuovamente in posizione più avanzata