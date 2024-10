Inter Juve, Thiago Motta punta alla vittoria al primo tentativo

Sarà una partita importantissima.non ha bisogno di molte presentazioni, è un match con tanti precedenti che hanno scritto la storia del nostro campionato, e rimane una delle gare più sentite da entrambe le tifoserie. Proprio per questo entrambi gli allenatori vogliono fare bene, anche perché Inter e Juve sono separate solo da un punto in classifica. Per Thiago Motta, inoltre, questo sarà il primo derby d'Italia e l'allenatore ha un obiettivo importante, raggiuntoCome riportano le statistiche di Opta, infatti, solo tre allenatori della Juve negli ultimi trent'anni hanno vinto il loro primo derby d'Italia. Si tratta di. Thiago Motta vuole fare bene dopo la prima sconfitta stagionale, e questa partita ha dunque un doppio significato per l'ex Bologna.