Le parole dia Dazn:"Se mi piace da allenatore o preferisco lo 0-0? Dipende sempre dallo svolgimento e da quello che è avvenuto in campo, da come si è svolta la partita. Sicuramente è stata una gara un po’ pazza che mette il pubblico nelle condizioni di vedere un bello spettacolo. Però sotto ci sono tante interpretazioni che potevano essere fatte meglio. Tanti gol sotto le gambe? Molte situazioni vengono discusse e poi il calciatore capisce come svilupparle nella partita. È una cosa di cui sento parlare nello spogliatoio, sicuramente dà fastidio. Però Buffon parava anche queste…".