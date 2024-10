Inter Juve, i precedenti parlano di equilibrio totale

Inter-Juventus è una partita storica, con tantissimi precedenti importanti ognuno per una ragione in particolare. Il derby d'Italia è sempre una gara sentita da entrambe le squadre, soprattutto in questa occasione. I bianconeri sono infatti terzi in classifica e a un solo punto di distanza c'è proprio la squadra di. L'obiettivo di Motta, dunque, è riscattare la prima sconfitta stagionale e allo stesso tempo provare a rompere un equilibrio tra Inter e Juventus,Nelle ultime otto partite in Serie A regna l'equilibrio totale. Tre vittorie a testa e due pareggi, e anche i gol segnati sono gli stessi:. Sarà dunque un'occasione importante per rompere questo equilibrio tra le due squadre.