Inter Juve, cosa ha detto Inzaghi sugli infortuni

Archiviata la partita contro la Lazio, la Juve pensa già alloin Champions League. Dopo il big match europeo, però, i bianconeri affronteranno un'altra partita importantissima in Serie A. Il 27 ottobre, infatti, la squadra di Motta sarà ospite, in uno scontro fondamentale per entrambi i club, ora distanti solo 1 punto. Dopo la partita contro la Roma, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato anche della situazione infortuni in conferenza stampa.'Chiaramente sono preoccupato. Stasera avevamo qualche problemino in mezzo, senza Zielinski e Asllani. Anche Calha aveva avuto qualcosa ieri, ma è un ragazzo generoso e ci ha provato.. Ha avuto dolore, non è peggiorato. Ed è già qualcosa. Ma stasera con tutte le difficoltà che abbiamo avuto siamo stati bravi'.