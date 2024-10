Inter Juve, cosa filtra sugli infortuni dei nerazzurri?

Nella prossima giornata di Serie A andrà in scena il big match tra Inter e Juventus. I bianconeri hanno vinto una gara importante contro la Lazio e aspettano il risultato della partita tra Inter e Roma. I nerazzurri, durante il match contro i giallorossi, hanno visto uscire due titolari per infortunio a un quarto d'ora di distanza. Resta dunque da valutare se saranno presenti per la gara di San Siro il 27 ottobre.Calhanoglu e Acerbi hanno lasciato il campo in anticipo per due infortuni. Il turco è uscito per una contrattura all'adduttore della coscia sinistra , mentre il numero 15 ha accusato una contrattura ai flessori della coscia sinistra. Si tratta di due perdite importanti per Simone Inzaghi, e le condizioni dei due giocatori dell'Inter verranno probabilmente valutate nei prossimi giorni per capire l'entità degli infortuni anche in vista del big match contro la Juventus.





