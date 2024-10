Durante l'ultimo incontro tra, uno dei cori più potenti e provocatori che ha riecheggiato dalla curva dell'Inter ha attirato l'attenzione dei tifosi e dei media: "Tornerete in Serie B". Questa frase, scandita in coro dai supporter nerazzurri, non è soltanto un momento di rivalità accesa, ma porta con sé il peso della storia e dei trascorsi tra le due squadre.Il coro fa riferimento a uno dei capitoli più controversi della storia recente del calcio italiano: lo scandalo "Calciopoli", che portò la Juventus alla retrocessione in Serie B nel 2006. Questo evento ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, alterando il rapporto tra i club di vertice e alimentando una rivalità già consolidata tra Inter e Juventus.