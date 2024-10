Le parole di Grazianoa Pressing:"Guida ha superato l’esame e lui il mio vincitore personale. Arbitraggio eccellente e grande credibilità, nonché grande correttezza. Sul primo rigore, è piazzato benissimo: Thuram anticipa Danilo che poi lo calcia. Nessun dubbio per Guida, non è un intervento da giallo perché non è un’imprudenza, ma negligenza. Rigore solare. Secondo gol Juventus? Nessun fallo su Lautaro Martinez, gol regolare. Anche nel secondo rigore si parla di negligenza e non di imprudenza, anche questo è solare".