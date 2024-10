Inter-Juve, il derby d'Italia da record dopo soli 45 minuti

Sul fatto che il derby d'Italia tra Inter e Juventus sia stato uno spettacolo ricco di emozioni. La gara di San Siro è stata intensa dal primo all'ultimo minuto, con tantissime occasioni da entrambe le parti, e continue sorprese. I bianconeri sono stati bravi a non mollare e reagire, soprattutto nel segno del loro numero 10. Il turco, infatti, è stato protagonista di un ingresso in campo perfetto, con una doppietta che ha trascinato la Juve verso il pareggio, sfiorando anche la vittoria. Tuttavia Inter-Juve era già entrata nella storia al termine dei primi 45 minuti.Nella storia dellainfatti, non era mai accaduto che una sfida tra Inter e Juve registrasse 5 gol solo nel primo tempo. Il momentaneo 3-2 nerazzurro, dunque, non è stato solo un grande insieme di emozioni, ma