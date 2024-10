può sorridere. Il tecnico dell'ha recuperato un calciatore, precedentemente infortunato, in vista della gara dicontro lo Young Boys, e di conseguenza anche per il big match di San Siro contro la Juventus. Stiamo parlando di Piotr Zielinski, il quale si era fermato durante la sosta a causa di un problema muscolare accusato con la maglia della Polonia. Un fastidio dal quale l'ex Napoli ha pienamente recuperato. Di seguito le parole di Inzaghi in conferenza stampa:"Zielinski dovrò valutarlo, ieri ha fatto buona parte dell'allenamento. Le sensazioni sono buone ma dovrò valutare".