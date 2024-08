L'Inter ha celebrato una vittoria convincente contro l'Atalanta nella terza giornata di campionato, imponendosi con un netto 4-0. Tuttavia, la festa è stata parzialmente rovinata da due infortuni che potrebbero avere conseguenze significative. Alessandroe Hakansono stati entrambi costretti a lasciare il campo a causa di problemi muscolari.Per Bastoni, il difensore italiano, si tratta di un affaticamento al soleo della gamba destra, un infortunio che richiede attenzione e riposo per evitare complicazioni. Da parte sua, Calhanoglu, centrocampista turco, ha riportato un affaticamento ai rotatori dell'anca sinistra, un'area particolarmente delicata per un calciatore, specialmente per chi come lui è fondamentale nella costruzione del gioco.