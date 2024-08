Nico Gonzalez-Juventus: la situazione



L'alternativa

è ansioso di rinforzare il reparto esterni della, un bisogno che sente ancora più urgente rispetto all'acquisto di Teun. Al momento, la squadra ha solo Yildiz e Weah disponibili per coprire cinque competizioni, il che mette sotto pressione la dirigenza per completare gli acquisti necessari. A riportarlo è il Corriere dello Sport.Il nome in cima alla lista dei desideri didella, ma la sua cessione è complicata. Da un lato, il tecnico della, Rocco Commisso, ha bloccato la partenza dell'argentino fino a quando non sarà assicurato l'arrivo di. Dall'altro, l'offerta delladi 30 milioni di euro non è stata giudicata sufficiente. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il Genoa, che dovrebbe cedere Gudmundsson, ha già perso Retegui e l'allenatore Gilardino è riluttante a lasciar andare un'altra pedina importante senza ottenere un sostituto adeguato, come Milik o Arnautovic.Laè disposta a discutere la cessione di, sperando che ciò possa sbloccare il trasferimento di Nico, ma perdere il polacco significherebbe dover trovare rapidamente un altro vice per Vlahovic, e il tempo è limitato., tuttavia, sembra poco incline a lasciare l'Inter.Come alternativa a, lasta considerando Galeno del Porto, con il quale ha già un'intesa. Tuttavia, il club portoghese valuta il giocatore 35 milioni di euro. Ci sono anche voci su un possibile trasferimento di Franciscoalla Juventus, ma queste non hanno trovato conferme ufficiali.



