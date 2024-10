Inter-Juventus non è mai una partita qualunque. È la manifestazione di una rivalità storica, radicata e intensificatasi nel tempo, che ha trasformato i due club in rivali accesi, spesso oltre il semplice ambito sportivo. Il campo da gioco, però, non è l’unico terreno di scontro: da quando Beppe Marotta ha lasciato Torino per Milano e con l’arrivo diin bianconero, la competizione tra Inter e Juventus si è spostata anche sul mercato. Entrambe le squadre si contendono giocatori di alto profilo, ingaggiando duelli fatti di rilanci e manovre strategiche che coinvolgono obiettivi comuni. E con le prossime sessioni di mercato, questo confronto è destinato a proseguire.Negli ultimi anni, la contesa è stata accesa. Si è passati dal caso di Romelu, un acquisto che avrebbe potuto riscrivere la storia recente di entrambe le squadre (tra le pressioni di Conte e il no di Dybala alla cessione), a quello per Gleison Bremer, strappato all’Inter con rilanci successivi. Stesso copione per Dejan, bloccato dalla Juventus davanti all’Inter, così come per, che Giuntoli ha sottratto ai nerazzurri lo scorso gennaio, e Juan Cabal, su cui l’Inter aveva chiuso un accordo poi saltato per l’offerta decisiva dei bianconeri.