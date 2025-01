"Sono molto felice per la vittoria di oggi e anche la la prestazione personale. Sono contento soprattutto per aver contribuito alla vittoria del gruppo", così Dumfries ai microfoni di Mediaset dopo il successo dell'Inter contro l'Atalanta arrivato proprio grazie alla doppietta dell'olandese: "Sì, penso che abbiamo giocato bene. Siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare così pensando step by step".ha poi risposto anche a chi preferirebbe incontrare in finale tra Juventus e Milan: "Non ho una preferenza, dobbiamo essere concentrati sulla finale e solo sulla nostra squadra".