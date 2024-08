Una frase che ha sbloccato un po' di ricordi. E forse attenuato il dolore di qualcuno. David Cabal ha citato Juannella sua conferenza stampa di presentazione."Sono diversi i giocatori colombiani che mi hanno ispirato perché ho avuto la fortuna anche di condividere il campo con diversi di loro. Zapata ad esempio mi ha aiutato molto nel mio percorso di crescita. Cuadrado mi ha detto che avevo preso la decisione giusta perché non esistono squadre come la Juve. Se dovessi usare una sola parola sarebbe resilienza, ho lottato tanto per questo mio sogno e molti hanno visto che avevo la maglia della Juve già da piccolo. Ho diversi riferimenti, come Cuadrado, Cristiano o Alex Sandro, giocatori che sono rimasti nella storia".