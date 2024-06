Inter, chi al posto di Calhanoglu?

Nelle ultime ore è arrivata la notizia riguardante il forte interesse del Bayern Monaco per Calhanoglu. Il centrocampista turco è uno dei punti fermi dell'Inter però, considerando anche l'età del giocatore (quasi 31 anni), il club nerazzurro potrebbe pensare di venderlo per una grande offerta. Con chi lo sostituirebbe l'Inter?Ancora è presto per capire come eventualmente l'Inter rimpiazzerebbe Calhanoglu. Difficile infatti trovare un regista di quella caratura. Una possibilità è di inserire un giocatore con caratteristiche diverse. E tra i profili che in passato sono stati accostati all'Inter c'è anche Khephren Thuram, che in nerazzurro giocherebbe insieme al fratello, Marcus.