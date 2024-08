Alessandro Bastoni, a DAZN, parla così del pari con il Genoa della sua Inter."Tiri verso la nostra porta non me ne ricordo, abbiamo concesso due gol su due errori nostri che vanno a condizionare l'andamento mentale di una partita. Giochiamo veramente tanto, non è facile essere sempre collegati dal punto di vista mentale; a livello fisico quasi tutti i nostri giocatori hanno giocato Europei o Copa America. Dopo venti giorni di stacco siamo dovuti ripartire subito, non c'era tempo per recuperare. Siamo alla partita, non dobbiamo fare drammi: riguarderemo quello che abbiamo sbagliato e sono molto fiducioso su questa nuova stagione".