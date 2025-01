Gian Pieroha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta dell'Atalanta in Supercoppa con l'Inter. Il tecnico si è soffermato anche su alcuni episodi ed in particolare il primo goal dell'Inter, in cui non sono mancate le proteste dei giocatori atalantini."Il primo gol non esiste perché l’angolo non c’è, de Vrij è in fuorigioco davanti al portiere e l’opposizione di Dumfries su Scalvini… È stata comunque un’ottima esperienza", queste le parole di Gasperini riguardo la rete che ha sbloccato la partita."No, abbiamo giocato cercando di vincere ma abbiamo incontrato una squadra molto forte. Per vincere queste partite bisogna sbagliare meno perché squadre forti come l’Inter ne approfittano. Ma non posso far giocare 56 partita a De Ketelaere e Lookman