Allo scadere del primo tempo del match di Champions League è stato fischiato un calcio di rigore per i nerazzurri. Verso la fine dei due minuti di recupero, la squadra diha battuto un calcio di punizione da lontano, e il cross in area ha colpito prima Calhanoglu e poi è rimbalzato sul braccio di, che in quel momento era largo. Nessun dubbio per l'arbitro, che ha fischiato subito il penalty, realizzato poco dopo. Nerazzurri che vanno dunque a riposo in vantaggio, con questa rete che al momento è decisiva.