Le parole di Cambiaso



Per il giocatore può essere una stagione decisiva

Fabioha avuto un percorso altalenante in questi anni alla. Lanciato da Allegri nel finale di stagione 21/22 e rimasto a Torino nelle stagioni 22/23 e 23/24, dopo un buon inizio il giocatore è incespicato nella discontinuità, alternando buone giocate ad altre meno gradevoli al palato. Il giocatore è finito nel mirino del, che sarebbe interessato ad averlo in prestito. Non bisogna però escludere a priori la sua permanenza in bianconero."Cito Miretti: è un giocatore per me che ha grandi qualità e quest'anno l'ho visto molto bene, anche perché d'estate si è allenato molto, si è presentato in ottime condizioni". Con queste parole Andrea Cambiaso si è espresso sul compagno di squadra , che nel ritiro si sta comportando bene, mostrando grande voglia di fare. Potrebbe diventare un giocatore molto utile per, soprattutto come mezzala d'inserimento. Lo stesso tecnico ne aveva parlato con ottime parole nella conferenza stampa di presentazione.? Uno degli aspetti che erano stati criticati al giocatore nelle passate stagioni era la poca concretezza sotto porta. Sono solo due infatti le reti che il giocatore ha messo a referto, entrambe nell'ultima stagione, a cui si è aggiunta anche un po' di sfortuna ,In allenamento, tramite un video sul proprio profilo Instagram ufficiale, la Juventus ha mostrato unche si districa nel rettangolo verde di gioco in una serie di dribbling prima di segnare.e in un contesto tattico più aggressivo e meno conservatore potrebbe trovare la sua dimensione. Le sensazioni su di lui restano positive in vista della prossima stagione.

