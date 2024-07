Juventini alle Olimpiadi: la situazione

Olimpiadi calcio, i convocati della Serie A

Lucas Beltran, Argentina (Fiorentina)

Adrian Bernabé, Spagna (Parma)

Gianluca Busio, Stati Uniti (Venezia)

Henry Camara, Guinea (Atalanta)

Oussama El Azzouzi, Marocco (Bologna)

Diego Gonzalez, Paraguay (Lazio)

Juan Miranda, Spagna (Bologna)

Coli Saco, Mali (Napoli)

Eldor Shomurodov, Uzbekistan (Roma)

Tanner Tessmann, Stati Uniti (Venezia)

Ancor prima della cerimonia d'apertura, il calcio ha il compito di dare il via alledi Parigi. Oggi, 24 luglio, le squadre scendono in campo per inaugurare l'attesissimo evento sportivo, attirando l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo e creando un'atmosfera di entusiasmo e competizione che anticipa le emozioni della cerimonia ufficiale e delle gare successive.Lanon ha concesso l'autorizzazione ai propri tesserati di partecipare alle Olimpiadi. Per questo, non fanno parte della spedizione olimpica di Francia e Argentina né Khephrenné MatiasNon ci sono juventini, ma qualche giocatore della Serie A sarà presente alle Olimpiadi, di seguito la lista: