Come racconta Calciomercato.com, la "fuga" didagli allenamenti dell'per la volontà di trasferirsi allaha scatenato un'ondata di rabbia tra i tifosi nerazzurri, che l'hanno vissuta come la caduta del loro eroe, quel tuttocampista che si batteva la mano sul cuore quando urlava a squarciagola insieme ai compagni "Vinceremo il tricolor!" dall'alto del pullman che lo portava in trionfo per Bergamo dopo la vittoria dell'Europa League. Delusione, dunque, ma anche tanto sdegno di fronte alla sua "mancanza di gratitudine" per ciò che l'Atalanta lo ha aiutato a diventare, con la maggior parte dei tifosi che ora spera di liberarsene quanto prima considerandolo un traditore a tutti gli effetti.