"Non facile sprigionare le sue doti da terzino. Esce in lacrime dopo un infortunio", il breve commento di Tuttosport alla prestazione di Filip Kostic con la Serbia. L'esterno della Juventus ha vissuto una serata da dimenticare nell'esordio della sua nazionale contro l'Inghilterra. Il voto in pagella è 5, lo stesso della Gazzetta dello Sport che però ha spiegato anche le difficoltà avute dal giocatore: "Si arrende per infortunio ma dalla sua parte la Serbia balla parecchio. Walker e Saka, che combinano per iniziare l'azione del goal, sono troppo per lui". Kostic infatti ha perso Saka sull'azione della rete di Bellingham, con l'esterno dell'Arsenal che ha potuto così liberamente servire il compagno in area di rigore. Intanto, sono arrivate brutte notizie per il giocatore, che dopo l'infortunio accusato ieri non potrà continuare l'europeo con la Serbia. Il problema al ginocchio gli impedirà di proseguire il torneo.i dettagli.