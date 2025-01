Infortunio Yildiz: quando torna e quante partite salta

AFP or licensors

Infortunio Yildiz

La partita di Kenan Yildiz contro il Milan si è chiusa dopo soli 45 minuti. L'attaccante turco, infatti, è uscito all'intervallo sostituito da Timothy Weah. Nelle prossime ore sarà più chiaro capire l'entità del problema fisico accusato dal numero 10 bianconero.Yildiz, secondo quanto riferito da Thiago Motta ai microfoni di DAZN, ha avvertito un fastidio all'altezza dell'adduttore. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà agli approfondimenti del caso per stabilire la portata dell'infortunio accusato contro il Milan

Quando torna Yildiz

Quante partite salta Yildiz?

Bruges-Juventus (21 gennaio)

La speranza della Juve è che Yildiz si sia fermato in tempo e che il problema muscolare accusato contro il Milan sia di entità contenuta. Serviranno appunto ulteriori controlli per stabilire i tempi di recupero. La sua presenza per la sfida di Champions contro il Bruges è sicuramente in dubbio.