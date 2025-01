2025 Getty Images



Quando torna Weston McKennie?

Dopo la sfida di ieri sera all'Allianz Stadium di Torino contro il Milan non si è fermato solo Kenan Yildiz per un affaticamento muscolare ma anche il centrocampista (ormai tuttofare) americano Weston McKennie. Il giocatore ha rimediato un affaticamento muscolare al flessore della gamba sinistra, non sono stati necessari esami strumentali.La giornata di domani sarà decisiva per valutare le condizioni dell'americano e capire se potrà recuperare ed esserci, almeno in panchina, per la sfida di Champions League contro il Brugge di martedì sera.