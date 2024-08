Infortunio Weah

Quando torna Weah

Quante partite salta Weah

Verona-Juventus (26 agosto)​

Juventus-Roma (1 settembre)

è stato grande protagonista nel corso della prima vittoria stagionale dellamaturata all'Allianz Stadium contro il neopromosso. L'esterno offensivo americano ha infatti messo al sicuro il risultato siglando la rete del 2-0 con un gran mancino che si è insaccato colpendo la parte interna della traversa prima di oltrepassare la linea di porta. Pochi istanti prima, però, il classe 2001 aveva accusato un fastidio muscolare dopo un contrasto di gioco e, di fatto, ha chiuso la prima frazione di gioco stringendo letteralmente i denti. Motta, a quel punto, ha deciso di sostituirlo all'intervallo inserendo Savona.Weah ha abbandonato il match contro il Como dopo aver accusato un problema muscolare alla gamba destra. Come riferito dalla Juventus attraverso un comunicato il calciatore ha rimediato unaTra 10 giorni il calciatore americano si sottoporrà a nuovi esami.Weah salterà sicuramente la trasferta di Verona e, a questo punto è a forte rischio anche per la gara con la Roma del 1° settembre.In attesa di capire l'entità del problema occorso a Weah, gli approfondimenti stabiliranno se il calciatore potrà recuperare per la prossima partita, in programma lunedì 26 contro il Verona.