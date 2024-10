Juventus, quando torna Weah?

Timothyaveva rimediato un infortunio alla caviglia lo scorso 26 settembre, alla vigilia della sfida contro il Genoa in programma a Marassi, gara che poi era stato costretto a saltare, da lì non è ancora ritornato in campo. L'esterno americano infatti si era allenato alla Continassa agli ordini di Thiago Motta alla vigilia della sfida contro il Cagliari ma non era ancora pronto, infatti non era stato convocato dal tecnico. Ora però come riferisce SkySport il recupero del giocatore è ultimato.L'esterno americano tornerà quindi a disposizione di Thiago per la sfida contro lain programma sabato 19 ottobre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium e si tratta quindi di una bella notizia. Dato che dovrà fronteggiare l'assenza dello squalificato Conceicao e dell'infortunato Koopmeiners.





