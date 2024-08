Infortunio Thuram

Quando torna Thuram

Quante partite salta Thuram

Verona-Juventus (26 agosto)​

Juventus-Roma (1 settembre)

ha giocato contro illa sua prima partita ufficiale con la maglia della. Il centrocampista francese, schierato con una maglia da titolare da, ha lasciato il campo al 67' - tra gli applausi dello Stadium - per lasciare spazio a Nicolò Fagioli. Tuttavia, l'indomani del match cotnro i lariani, il francese ha evidenziato un infortunio di natura muscolare che lo costringerà ai box.Thuram ha rimediato una, evidenziata il giorno seguente alla vittoria con il ComoTra 10 giorni il calciatore americano si sottoporrà a nuovi esami.Thurama, così come Weah, salterà sicuramente la trasferta di Verona e, a questo punto è a forte rischio anche per la gara con la Roma del 1° settembre.Thuram salterà sicuramente la sfida con il Verona ed è in forte dubbio anche per la gara contro la Roma del 1° settembre all'Allianz Stadium.