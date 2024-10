Infortunio Osimhen, cosa si è fatto e i tempi di recupero

, passato quest'estate dal Napoli alsi dovrà fermare per l'infortunio muscolare accusato nell'ultima partita di campionato. Il centravanti nigeriano, intorno a cui ci sono state negli ultimi giorni voci riguardanti l'interesse della Juventus per il futuro, non sarà a disposizione per un po' di gare.Gli esami, come riferisce Goal, hanno evidenziato uno stiramento alla coscia sinistra, con conseguente edema. L'infortunio occorso al nigeriano è piuttosto serio e rischia di tenere Osimhen lontano dai campi per circa un mese e mezzo. Il suo rientro, al momento, è previsto non prima di metà novembre.