Infortunio Nico Gonzalez, ecco quando torna

Erano i primi minuti di gara diquando l'esterno argentino arrivato in estate dalla Fiorentina alla Juventussi fermava a causa di un infortunio di natura muscolare che dopo gli esami strumentali svoli al JMedical si è rivelato essere una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra.Negli ultimi giorni ha fatto discutere la sua convocazione in nazionale...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela che ci sarebbe stato un consulto tra giocatore, staff sanitario e tecnico. Da qui si è deciso che Nico non verrà convocato per il derby della Mole in programma sabato alle 20.45 all'Allianz Stadium. Il giocatore poi non prenderà parte nemmeno al raduno della propria nazionale in modo da averlo di nuovo pronto a giocare con la Juventus dopo la sosta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui