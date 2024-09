Infortunio Nico Gonzalez

Quando torna Nico Gonzalez

Quante partite salta Nico Gonzalez

Empoli-Juventus (14 settembre)

Altro problema in casadopo quello occorso a Francisco Conceicao.si è infatti infortunato in Nazionale chiedendo il cambio nel corso del match vinto per 3-0 dall'Argentina sul Cile. Al 53', il nuovo numero 11 della Juventus ha chiesto il cambio e il ct Scaloni - dopo averlo schierato da titolare - l'ha prontamente sostituito.Nico Gonzalez, uscito al 53' di Argentina-Cile, è stato costretto a lasciare il campo. Secondo quanto riferito da ESPN, l'ex Fiorentina avrebbe rimediato un problema alla caviglia sinistra.Servirà capire l'esito degli esami strumentali prima di comprendere l'entità del problema occorso al giocatore della Juventus, la cui presenza contro l'Empoli rimane a questo punto in dubbio.Non è ancora chiaro se Nico Gonzalez sarà costretto a saltare i prossimi impegni della Juventus. Gli esami ai quali si sottoporrà nelle prossime ore forniranno un quadro più chiaro della situazione.