Juventus, quando torna Nico Gonzalez?

Tiene ancora banco in casa Juventus il tema infortuni. Chi manca esattamente da due mesi oggi è il giocatore argentino arrivato in estate dalla Fiorentina. Quando può ritornare agli ordini di Thiago Motta? I tifosi sono desiderosi di vederlo in campo dove ancora non è riuscito ad esprimere il proprio potenziale, si ma quando?L'esterno argentino potrebbe ritornare tra la sfida contro il Manchester City e quella contro il Venezia, sarà valutato giorno dopo giorno mentre prosegue il recupero alla Continassa.