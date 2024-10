Infortunio Nico Gonzalez: quando torna

Laha perso dalla trasferta contro il Lipsia, uscito ad inizio match per un problema muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. L'argentino ha ovviamente saltato la gara contro il Cagliari oltre agli impegni con la nazionale.Ma quando potrà tornare a disposizione di Thiago Motta? Nico non ce la farà per la partita dopo la sosta, quella contro la Lazio ed è da considerare fuori anche per la sfida di Champions League contro lo Stoccarda. Come riferisce Tuttosport,in programma il 27 ottobre.