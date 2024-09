Le condizioni di Nico Gonzalez

è stato costretto a chiedere il cambio nel corso della partita che l'Argentina ha vinto in maniera netta, per 3-0, contro il Cile. L'attaccante della Juventus, schierato con una maglia da titolare, ha chiesto il cambio al 53' dopo un duro colpo subito e Scaloni ha così deciso di toglierlo dal campo per evitare guai peggiori.Dopo un iniziale stato di preoccupazione, con il passare delle ore l'allarme sembra in procinto di rientrare. Come riferito da Tuttosport, le sue condizioni dell'ex Fiorentina non sono parse allarmanti, ma servirà un'ecografia nelle prossime ore per spazzare via ogni dubbio. Quello che in prima istanza sembrava essere un infortunio alla caviglia, in realtà si è rivelato essere una contusione al tallone. Se gli esami strumentali, come si spera, andranno a confermare tale diagnosi il classe 1998 potrebbe restare aggregato alla sua Nazionale, che nella tarda serata di martedì sarà ancora impegnata, in casa della Colombia, nelle qualificazioni al Mondiale 2026. E a quel punto anche Thiago Motta potrebbe tirare un sospiro di sollievo.





