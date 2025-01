Juventus, due scenari per il futuro di Arek Milik

Laè partita alla volta di Ryad dove scenderà in campo per le final four di Supercoppa italiana. Chi non è partito è il centravanti polacco classe 1994 Arek, il giocatore infatti tornerà a disposizione di Thiago Motta dopo la competizione in Arabia Saudita, a quel punto si apriranno due scenari.Il primo lo vedrebbe tornare a disposizione del tecnico Thiago Motta e di conseguenza schierarsi come un vice per Dusan Vlahovic. In caso contrario, qualora non fornisse le garanzie auspicate, lo si potrebbe mettere sul mercato già a gennaio muovendosi alla ricerca di un attaccante.