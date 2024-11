Infortunio di Milik: cosa si è fatto?

Quando torna Milik

Arkadiusz Milik è fermo ai box dallo scorso 7 giugno, ovvero il giorno del suo infortunio al ginocchio patito con la maglia della Polonia. L'attaccante della Juventus, da quel momento, non ha più visto il campo e per lui è iniziato un autentico calvario che lo vede costretto allo stop forzato da ormai cinque mesi.Milik si è infortunato al ginocchio, ed è stato costretto ad un'operazione al menisco. Superata la prima operazione e la diagnosi di un paio di mesi di recupero, il numero 14 bianconero ha dovuto sottoporsi ad un secondo intervento di sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro, ossia una pulizia completa dovuta a una complicazione dal precedente intervento.Milik dovrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta a dicembre. Il classe 1994 dovrà ovviamente seguire un programma di riatletizzazione per arrivare in condizioni accettabili all'inizio dell'anno nuovo. La Supercoppa italiana, in programma la prima settimana di gennaio, potrebbe essere un possibile obiettivo per rivedere in campo il centravanti.