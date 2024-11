Infortunio McKennie

Dopo essere sceso in campo in quel di San Siro in occasione della sfida di campionato pareggiata per 0-0 contro il Milan, Weston McKennie - a poche ore di distanza dalla gara del Meazza - si è fermato in allenamento accusando un piccolo problema di natura fisica.

Weston McKennie si è infortunato durante la sessione di allenamento di lunedì 25 novembre. Il centrocampista texano ha infatti accusato un affaticamento muscolare che l'ha costretto allo stop.

Quando torna McKennie

Quante partite salta McKennie

Aston Villa-Juventus (27 novembre)

Lecce-Juventus (1 dicembre)

McKennie non è alle prese con un problema di grave entità, ma l'affaticamento muscolare rimediato in allenamento lo costringerà a saltare la sfida di Champions contro l'Aston Villa. In casa Juve ci si augura che sia l'unica.