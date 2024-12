Leao recupera per Milan-Juventus di Supercoppa?

In casasi fa la conta dei giocatori indisponibili per i prossimi impegni e tra questi c'èl portoghese ha riportato una elongazione al flessore sinistro e le sue condizioni verranno valutate nuovamente tra qualche giorno.Leao salterà sicuramente la sfida contro la Roma nella prossima giornata di Serie A. La speranza del Milan è quello di averlo a disposizione per la sfida di Supercoppa Italiana con lain programma il prossimo 3 gennaio, ma da questo punto di vista solo i prossimi test diranno di più. Al momento quindi il giocatore rimane in dubbio per il big match contro i bianconeri.