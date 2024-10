Infortunio Kean, le sue condizioni

reduce da una partita piena di alti e bassi contro il Milan, dove ha sbagliato il calcio di rigore ma è stato comunque tra i protagonisti per la prestazione fornita, deve fare i conti con un problema fisico. L'ex attaccante della Juventus, che ha raggiunto il ritiro dell'Italia, ha accusato una lombalgia. Di seguito il comunicato della FIGC.La Nazionale si è radunata nella serata di ieri a Coverciano e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista delle gare di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine). In mattinata verranno valutate le condizioni dell’attaccante della Fiorentina Moise Kean, che accusa una lombalgia". Al suo posto, in attesa di sapere se Kean potrà rimanere con l'Italia, Spalletti ha convocato Lucca.