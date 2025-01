Infortunio Kalulu: quando torna e quante partite salta

AFP via Getty Images

Infortunio Kalulu

Pierre Kalulu si è infortunato nel corso del match tra Juventus e Benfica, valevole per l'ultima giornata della fase campionato di Champions League. Il difensore francese è finito ko dopo appena 16 minuti a causa di un infortunio muscolare che gli ha impedito di proseguire il match. Nel tentativo di intercettare il pallone, l'ex Milan ha accusato un risentimento alla coscia ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca.Fuori al 16' di Juventus-Benfica, Kalulu si è fermato a causa di un problema muscolare alla coscia destra, accusato dopo un intervento in scivolata nel tentativo di intercettare un pallone. Il numero 15 ha provato a continuare ma dopo una manciata di secondi si è arreso chiedendo il cambio.

Quando torna Kalulu

Quante partite salta Kalulu

Nelle prossime ore, Kalulu si sottoporrà agli esami strumentali presso il Jmedical dove verrà chiarita l'entità dell'infortunio patito in Champions contro il Benfica. Solo allora sarà possibile chiarire i tempi di recupero.Kalulu, verosimilmente, è da considerare a forte rischio per la gara con l'Empoli che si giocherà tra tre giorni. Ma solo gli esami del Jmedical chiariranno se il difensore bianconero dovrà rimanere ai box per un lasso di tempo maggiore.

