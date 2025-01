Infortunio muscolare per il centrocampista del Lecce Hamza Rafia. L'ex calciatore della Juventus si è infortunato nel corso del match che i salentini hanno pareggiato 0-0 contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato disputato allo Stadio Via del Mare. Di seguito ecco il comunicato del club giallorosso:”L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Hamza Rafia, durante la gara Lecce – Genoa, ha accusato un problema muscolare. Il giocatore in data odierna si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia destra”.